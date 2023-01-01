تناول المثلجات والعصائر الباردة صيفا.. نصائح وتحذيرات

وكالات / سما /

يرافق فصل الصيف تناول المشروبات والعصائر الباردة والمثلجات بمختلف أنواعها، لتضفي نوعا من البرودة في أيام الصيف الحار، ويحبها الكبار والصغار، وتحتاج للحذر في تناولها لكي لا تؤثر على صحة الإنسان.



أخصائية التغذية والحمية في جامعة "موغلا- صدقي كوتشمان" غربي تركيا دينا بي ديلي، تقدم عبر الأناضول مجموعة محاذير ونصائح لتناول المثلجات والعصائر والمشروبات الباردة في الصيف.



وقالت بي ديلي في حديثها "قد تُسبب هذه المشروبات أضرارًا كثيرة على الصحة يجب الانتباه لها، حيث يعتبر تناول المشروبات والمثلجات عادة غير صحية، لأنها تسبب انقباض في الأوعية الدموية، مما يكون له تأثير سلبي على بعض أجزاء الجسم".



وفيما يلي حديث الأخصائية فيما يتعلق بتناول المثلجات والمشروبات الباردة:



** محاذير:



1- المثلجات والعصائر الباردة تؤدي للصداع وآلام الرأس، حيث يمكن أن تؤدي المشروبات المثلجة إلى الشعور بالصداع، وذلك نتيجة سرعة تناولها، لأن تدفق الدم إلى الدماغ يتغير مما يؤدي إلى الصداع لفترة وجيزة،

2- آلام الأسنان والتهابات في اللثة والأسنان الضعيفة، أو تآكل الطبقة العاجية للأسنان

3- التهاب اللوزتين والبلعوم. إذ أن جسم الإنسان يفرز المخاط كمرطب طبيعي لتدفئة أي سائل بارد يدخل إلى الحلق.

4- انخفاض معدل ضربات القلب وذلك لأن العصب المبهم الذي يمتد إلى أسفل العنق يتأثر بالشرب المفاجئ للمثلجات الباردة، ويبطئ معدل ضربات القلب.

5- مشاكل في الجهاز الهضمي: تحدث صعوبة عسر في الهضم، والإصابة بالحموضة وارتجاع المريء وبالتالي يشعر الإنسان بآلام ومغص في البطن ويصاب بالإمساك والإسهال أحيانا.

6- حدوث فقدان لطاقة الجسم بسبب حاجة الجسم لطاقة إضافية لتسخين الماء وجعله يصل إلى درجة الحرارة المناسبة للجسم.

7- صعوبة التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، إذ تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تصلب الدهون وصعوبة التخلص منها



** نصائح



1- استخدام عصائر من الفاكهة أو البوظة الطبيعية، التي تتكوّن من الحليب والعصائر الطبيعيّة والفواكه المجفّفة كبديل عن المثلجات التي تحتوي على مواد حافظة غنية بالسكريات، وتناول عصائر من الفواكه الصيفية الطازجة، مثل البطيخ، والخوخ، والكنتالوب، والأناناس، والكيوي.

2- شرب الماء بإضافة مكعبات من الثلج تحتوي على قطع من الليمون أو الفراولة، الجزر والبرتقال للحفاظ على مستويات ترطيب عالية في الجسم".

3- عدم تناول المثلجات والعصائر الباردة قبل وجبات الطعام.

4- لمرضى السكر والحمية، يجب تناول المثلجات الدايت (الخالية من الدسم) حيث إنّها تحتوي على كمّيات أقلّ من السكر والدهون.

5- يجب عدم الإفراط في تناول المثلجات والعصائر الباردة والآيس كريم، وألا تزيد عن مقدار 150غ أسبوعياً