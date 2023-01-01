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"لونا-25" تنجح في الوصول إلى مدار القمر

الخميس 17 أغسطس 2023 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لونا-25" تنجح في الوصول إلى مدار القمر



وكالات / سما /

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح مركبة "لونا-25" بالوصول إلى مدار قريب من القمر.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة يوم أمس الأربعاء: "دخلت مركبة لونا-25 مدار القمر، تمت هذه العملية بفضل تفعيل نظام الدفع الموجود في المركبة".

وأشار البيان إلى أن المركبة وصلت إلى مدار القمر في الساعة 12:03 بتوقيت موسكو، وجميع أنظمتها تعمل بشكل طبيعي، والاتصالات معها مستقرة.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة "لونا-25" وخلال رحلتها نحو القمر سترسل معلومات حول عمل أنظمتها بالوقت الفعلي إلى الأرض.

أطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الجاري، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأن المركبة من المفترض أن تدخل مدار القمر في 16 أغسطس، ومن المتوقع أن تهبط على سطحه في 21 أغسطس.

#القمر #لونا-25 #روس كوسموس

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