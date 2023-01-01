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الاحتلال يجرف أراضي ويمد خطوط كهرباء لصالح بؤرة استيطانية جنوب نابلس

الخميس 17 أغسطس 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، تجريف الأراضي الزراعية في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في البلدة فؤاد حسن ، بأن جرافات الاحتلال واصلت على مدار الساعات الماضية أعمال التجريف في أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية، بهدف تمديد خطوط ضغط عالٍ للكهرباء، بهدف السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي لصالح البؤرتين الاستيطانيتين "إيش كودش" و"أحيا".

وأوضح أن المستوطنين نصبوا منازل متنقلة "كرفانات" قبل شهر على أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية، وأن جرافات الاحتلال بدأت بمد خطوط الكهرباء للبؤرة الجديدة، مشيرا إلى أن الأراضي في تلك المناطق ملكية خاصة ويحمل أصحابها وثيقة "طابو".

#الاحتلال #بؤرة استيطانية #نابلس #بلدة قصرة

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