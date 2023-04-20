الأسير إيهاب صبح يعاني من كتلة في الرقبة وسط إهمال طبي متعمد

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير إيهاب جبر الشيخ صبح (40 عاما) من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، يعاني من كتلة في الرقبة قريبة من الفقرات تسبب له خدرا مستمرا في اليد.

وقال محامي الهيئة يوسف متيا، إن الأسير صبح معتقل منذ تاريخ 20/4/2023، ويقبع في سجن عوفر، وخاض إضرابا عن الطعام لمدة 7 أيام للمطالبة بعلاجه، وعلق إضرابه بعد صدور قرار من القاضي بتدخل من مؤسسة حقوقية بأن يتم تشخيص حالته وتقديم العلاج اللازم له، لكن إدارة السجون تنصلت من الاتفاق واكتفت بإعطائه مسكنا، وتتعمد التأجيل والمماطلة في إجراء الفحوصات اللازمة.

يُذكر أن الأسير متزوج ولديه طفلان، وهذا الاعتقال هو السادس له، إذ أمضى ما مجموعه 3 سنوات و3 أشهر فيما سبق، ولديه جلسة محكمة بتاريخ 10/10/2023