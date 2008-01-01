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فريق أكاديمية "تشامبيونز" بطلا لبطولة الأشبال في غزة

الخميس 17 أغسطس 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق أكاديمية "تشامبيونز" بطلا لبطولة الأشبال في غزة



غزة / سما /

توج فريق أكاديمية تشامبيونز بطلا لكأس بطولة الأشبال "مواليد 2008"، بعد فوزه بركلات الترجيح على اتحاد خانيونس (5-4)، عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وفشل الفريقان في الوصول للشباك على مدار 90 دقيقة، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لتشامبيونز.

وسجل لتشامبيونز وسام مزهر، وهادي الضابوس، ورياض جبريل، والمعتز بالله العجوري، وعبد الرحمن عكاشة.

فيما أحرز للاتحاد إياد بربخ، وفراس الجبور، وطه مصبح، ومهند أبو جراد، وأهدر محمد البيوك.

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من إبراهيم الدعالسة للساحة، وساعده على الخطوط أمجد العطار ومحمد الزعانين، ومحمود جرغون رابعا.

#أكاديمية تشامبيونز #تشامبيونز #غزة #بطولة الأشبال #ركلات الترجيح

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