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آرسنال ينقض على هدف برشلونة

الخميس 17 أغسطس 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال ينقض على هدف برشلونة



وكالات / سما /

دخل آرسنال في صراع مع برشلونة، لضم أحد لاعبي مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتعلق الأمر بالبرتغالي جواو كانسيلو ظهير السيتيزنز، الذي يعد من أهداف برشلونة الرئيسية هذا الصيف، لكن الصفقة متوقفة على رحيل الثنائي كليمينت لينجليت وسيرجينو دست.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انضم آرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لسباق التعاقد مع كانسيلو.

وأضافت الصحيفة، أن آرسنال تواصل مع كانسيلو بالفعل وأبلغه بحاجة الفريق لجهوده، وطلب منه الانتظار لإنهاء بعض الأمور أولًا، ومن ثم تقديم عرض لضمه من السيتي.

وأوضحت أن برشلونة علم بتحركات آرسنال نحو كانسيلو، ما قد يعقد الأمر مع مانشستر سيتي، الذي يفضل بيع اللاعب وليس إعارته.

ومع ذلك، فإن برشلونة متفائل بقدرته على حسم الصفقة لصالحه، رغم أنه يسعى لاستعارة اللاعب لمدة موسم، مع وضع خيار للشراء.

#آرسنال #برشلونة #مانشستر سيتي #جواو كانسيلو #ميكيل أرتيتا

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