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هل حقاً يريد ريال مدريد التعاقد مع لوكاكو؟

الخميس 17 أغسطس 2023 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل حقاً يريد ريال مدريد التعاقد مع لوكاكو؟



وكالات / سما /

تداول العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير تؤكد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا، قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالي.

ويبدو أن وصول كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف، أصبح أمراً مستبعداً، لذلك ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجمين آخرين، وانتشرت معلومات تدعي أن النادي يريد ضم لوكاكو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، من اجل تعويض كريم بنزيما.

لكن في الواقع، هذه المعلومات ليست صحيحة على الإطلاق، ولا يوجد أي مصدر موثوق تحدث عن الأمر، اهتمام ريال مدريد بالمهاجم البلجيكي الذي يحيط الغموض حول مستقبله ليس حقيقياً، على الأقل حتى هذه اللحظة.

ما جعل النجم البلجيكي يرتبط بالنادي الملكي هو التقرير الذي نشره موقع ديفنسا سنترال الإسباني، والذي ادعى خلاله أن روميلو لوكاكو عرض نفسه على ريال مدريد، بعد أن فشل انتقاله إلى يوفنتوس وإنتر ميلان.

أولاً، هذا الموقع ليس موثوقاً به بدرجة كافية، أما ثانياً والأهم، أن الخبر يتحدث عن رغبة لوكاكو نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد، وليس العكس، لكن يبدو أنه تم تحريف القصة بعد انتشرها على مواقع التواصل، حتى تحولت إلى اهتمام من الريال.

كما نشر الإعلامي الإسباني ميجيل كوينتانا “تغريدة” اليوم على حسابه الرسمي على تويتر، خلقت سوء فهم لدى بعض المتابعين أيضاً، حيث طالب الريال بالتوقيع مع لوكاكو كحل مؤقت لتدعيم مركز رأس الحربة، لكن المشكلة أن البعض فهم الأمر بطريقة مختلفة، وظن أنه يؤكد اهتمام النادي الملكي باللاعب.

#روميلو لوكاكو #لوكاكو #ريال مدريد

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