جواو فيليكس يرد على إهانة جماهير أتلتيكو مدريد بقرار جديد

وكالات / سما /

رد البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق أتلتيكو مدريد، على الإهانات التي تلقاها من جماهير فريقه خلال المباراة الأولى من الموسم الجديد، ضد فريق غرناطة، بسبب رغبته في الرحيل عن الروخي بلانكوس.

وخرج فيليكس وأعلن عن رغبته في الانتقال للعب في صفوف برشلونة الإسباني، على الملأ، لكن الوضع المالي للنادي الكتالوني يصعب من عملية التعاقد معه هذا الصيف، فضلاً عن عدم اقتناع المدرب تشافي هيرنانديز تمام الاقتناع بفكرة الحصول على توقيعه.

واتخذ فيليكس قراراً جديداً بخصوص مستقبله مع أتلتيكو بعد الإهانات التي تلقاها في المباراة التي جرت وقائعها في ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت القناة السادسة في التلفزيون الإسباني، لا سيكستا، أن فيليكس يرغب في وضع حداً لمسيرته مع الأتليتي من خلال فسخ العقد الذي يربطه مع الإدارة في الصيف الجاري.

وأشارت لا سيكستا إلى أن اللاعب وأقاربه لم يتحملوا الإهانات التي تلقاها اللاعب من مدرجات فريقه في المباراة المذكورة، علماً بأن فيليكس يرتبط بعقد مع الأتليتي يصل لخط النهاية في يونيو 2027.