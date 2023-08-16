ليفربول يتجه للحل الياباني في السوق الصيفي

وكالات / سما /

يتجه نادي ليفربول الإنجليزي إلى الحل الياباني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي من أجل ترميم خط وسط الفريق الذي يدربه الألماني يورجن كلوب، في الموسم الجاري.

النادي الإنجليزي وضع عينه على أكثر من لاعب لترميم خط وسطه، حيث اهتم بضم مويسيس كايسيدو من برايتون وكان على وشك التعاقد معه، لكن اللاعب انتهى به المطاف في صفوف مواطنه تشيلسي.

القصة تكررت من جديد بعدما حاول ليفربول التعاقد مع روميو لافيا من فريق ساوثهامبتون، لكن اللاعب ذهب على غرار كايسيدو ورمى نفسه في أحضان أزرق لندن.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو، مساء الأربعاء، أن ليفربول يضع عينه على لاعب الوسط الياباني، واتارو إيندو، من نادي شتوتجارت الألماني، وتحرك بالفعل وتقدم بعرض رسمي على طاولة النادي للحصول على خدماته بعقد بيع نهائي.

وأوضح رومانو أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة، مع رغبة اللاعب في الانتقال لفريق أنفيلد رود هذا الصيف، بوصفها فرصة ضخمة لنقل مسيرته الكروية إلى مستوى آخر.