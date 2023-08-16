"الأونروا" تدعو الجهات المسلحة إلى إخلاء مواقعها في مخيم عين الحلوة

رام الله / سما /

ذكرت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس أن المنظمة تلقت تقارير مقلقة، تفيد بأن "جهات مسلحة لا تزال تحتل مواقع بينها مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان".

وأضافت كلاوس أن "المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ3200 طفل من لاجئي فلسطين"، مشددة على أن "هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين، والأونروا تدين بشدة هذه الأفعال".

وأكدت أنه "يجب حماية جميع منشآت الأونروا، بما في ذلك المدارس في جميع الأوقات"، مشيرة إلى أن "المدارس يجب أن تكون ملاذا آمنا للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب. يجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة".

ودعت جميع الجهات المعنية إلى "إخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين".