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سموتريتش يقرر الإفراج عن أموال برنامج التعليم العالي في القدس الشرقية

الخميس 17 أغسطس 2023 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يقرر الإفراج عن أموال برنامج التعليم العالي في القدس الشرقية



القدس المحتلة / سما /

 تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة القضاء والأمن القومي، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تراجعه عن قراره تجميد مبلغ 200 مليون شيكل مخصصة لتشجيع للتعليم العالي في القدس الشرقية.بحسب إذاعة ريشت بيت صباح اليوم الخميس.

بموازاة ذلك، نشب خلاف جديد حول القضية بين وزير المالية سموتريتش ووزير التربية والتعليم يوآف كيش، وذلك بسبب مطالبة الوزير كيش بإشراك ممثلين نيابة عنه في اللجنة التي ستناقش طرق تحويل ميزانية التعليم العالي في القدس الشرقية، بينما يعارض سموتريتش ويطالب بلجنة محدودة تسمح له بالسيطرة على الميزانية. نتنياهو من جانبه حث الوزراء على التوصل إلى اتفاق بحيث تتم المصادقة على القرار مطلع الأسبوع القادم، وفق هيئة البث الرسمية العبرية كان.

وكان وزير المالية الاسرائيلية قد جمد خطة خماسية بقيمة 2.5 مليار شيقل للمجتمع العربي في إسرائيل، بذريعة عدم موافقته المبدئية على تخصيص مبلغ للتعليم أبناء القدس الشرقية في الجامعات الإسرائيلية (تحديدا الجامعة العبرية) بقيمة 200 مليون شيكل منذ شهرين.

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