  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الوطني يدين العدوان الإسرائيلي على جنين

الخميس 17 أغسطس 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب مصطفى الكستوني بالرصاص بعد تفجير منزله، وإصابة إحدى موظفات وزارة الصحة، خلال العدوان على مدينة جنين.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية ومحاصرتها وارتكاب جرائم الإعدام والقتل الميداني والتصفية الجسدية، وتدمير الممتلكات والاعتداء على الطواقم الطبية، وإطلاق النار عليهم ومنعهم من إسعاف المصابين، هي جرائم حرب تتحمل مسؤوليتها حكومة اليمين الفاشية.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف عمليات القتل والانتهاكات اليومية بما فيها إجراءات مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم، والخروج عن حالة الصمت وازدواجية المعايير والانتقائية بتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من 75 عاما.

#جنين #المجلس الوطني

الأكثر قراءة اليوم

فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

غزة: موعد بدء العام الدراسي الجديد

تحذيرات إسرائيلية من "تغيير خطير" في الاتجاه الذي تسلكه حماس للإفراج عن الأسرى

هل الدولار في طريقه إلى 4 شيكل؟

حقنة منومة في بلد عربي تنهي مسيرة "ابن آوى"

مارك ميلي إلى "إسرائيل" بسبب أزمة جيش الاحتلال

هآرتس: "العليا الإسرائيلية" توافق على تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم

الأخبار الرئيسية

سموت

سموتريتش يقرر الإفراج عن أموال برنامج التعليم العالي في القدس الشرقية

20230817074510

الاحتلال يغتال المقاوم "الكستوني" في جنين

mostawrwneeeeeeen

اعتراف إسرائيلي: حكومة نتنياهو تصمت عن "الإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين لتحقيق أطماعها

مستوطن إسرائيلي: بتنا نفضل العيش تحت سيطرة حزب الله

photo_2023-08-16_20-52-02

هآرتس: "العليا الإسرائيلية" توافق على تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية