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القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الخميس 17 أغسطس 2023 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 على النحو التالي: -

بندورة                       2.5 شيكل 

بصل                         2.5 شيكل

بطاطا بلدية                  2.5 شيكل

ليمون                        2.5 شيكل

خيار حمام                      1 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"         3 شيكل

فلفل حار                        2 شيكل

باذنجان                         1 شيكل

خيار بلدي                      3 شيكل

بنجر                            3 شيكل

لفت                             1 شيكل

جزر أحمر                     3 شيكل

جزر عادي                    2 شيكل

بطاطا حلوة                    1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة               1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر                 2 شيكل

زهرة                         2.5 شيكل

قرع                          4 شيكل

بندورة شيري               4 شيكل

بازيلاء خضراء            6 شيكل

ملوخية                      1 شيكل

لوبيا                        7 شيكل

دجاج                      10 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض            14 شيكل

#الخضروات #الدجاج #أسعار الدجاج

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