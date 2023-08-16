تصدر إصابة عشرات المواطنين خلال اقتحام مدينة نابلس، وتفجير منزل ومقرات لحركة فتح في مخيم بلاطة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.
فيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- عشرات الإصابات في نابلس والاحتلال يفجر منزلا ومقرا لحركة "فتح" في مخيم بلاطة
- الرئاسة: العبث الإسرائيلي بالأمن والاستقرار سيدمر كل شيء
- "فتح": تفجير الاحتلال لمقر الحركة في مخيم بلاطة لن يثنينا عن مواصلة دورها الطليعي في المقاومة وقيادة المشروع الوطني
- إدارة سجون الاحتلال تصعد عمليات نقل أسرى "ريمون" كإجراء تنكيلي
- الاحتلال يوسع مناطق بؤرتين استيطانيتين تمهيدا لـ"شرعتنهما"
- "العفو الدولية": حالة الأسير وليد دقة تبرز قسوة القضاء الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين
- هدم مبان تاريخية ومقدسات في قرية البصة المهجرة
- يطالبون بفدية: "هاكرز" يهددون بنشر معلومات وتقارير طبية تشمل نتنياهو
- دويكات: قوى الأمن تقبض على مطلوبين للعدالة تحصنوا بمنزل في بني نعيم
* "القدس":
- تفجير مقر "فتح" ومنزل مطارد في بلاطة وإخطارات بهدم عدة منازل ومنشآت بيطا
- خطة إسرائيلية للسيطرة على 36% من مساحة الضفة
- 215 مهاجرا يهوديا جديدا وصلوا إلى إسرائيل من الولايات المتحدة
- الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل قصي الولجي معزيا
* "الأيام":
- اشتباكات وإصابات خلال اقتحام مخيم بلاطة والاحتلال يفجر منزل مقاوم ومقرا لحركة "فتح"
- الاحتلال يوسع مساحة بؤرتين استيطانيتين قرب الخليل بأضعاف تمهيداً لـ"شرعتنهما"
- أبو ردينة: العبث الإسرائيلي بالأمن والاستقرار سيدمر كل شيء
- "العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن وليد دقة
- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد واعتقال شابين من اليامون وقرب العوجا
- مداولات سرية: كفاءة الجيش الإسرائيلي تراجعت وتتراجع وستتراجع
- الاحتلال يعيق عمليات بناء ويسلم إخطارات بوقف العمل ويشن حملات دهم واقتحام تخللتها مواجهات واشتباكات