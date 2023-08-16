رام الله / سما /

تصدر إصابة عشرات المواطنين خلال اقتحام مدينة نابلس، وتفجير منزل ومقرات لحركة فتح في مخيم بلاطة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

فيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات في نابلس والاحتلال يفجر منزلا ومقرا لحركة "فتح" في مخيم بلاطة

- الرئاسة: العبث الإسرائيلي بالأمن والاستقرار سيدمر كل شيء

- "فتح": تفجير الاحتلال لمقر الحركة في مخيم بلاطة لن يثنينا عن مواصلة دورها الطليعي في المقاومة وقيادة المشروع الوطني

- إدارة سجون الاحتلال تصعد عمليات نقل أسرى "ريمون" كإجراء تنكيلي

- الاحتلال يوسع مناطق بؤرتين استيطانيتين تمهيدا لـ"شرعتنهما"

- "العفو الدولية": حالة الأسير وليد دقة تبرز قسوة القضاء الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين

- هدم مبان تاريخية ومقدسات في قرية البصة المهجرة

- يطالبون بفدية: "هاكرز" يهددون بنشر معلومات وتقارير طبية تشمل نتنياهو

- دويكات: قوى الأمن تقبض على مطلوبين للعدالة تحصنوا بمنزل في بني نعيم

* "القدس":

- تفجير مقر "فتح" ومنزل مطارد في بلاطة وإخطارات بهدم عدة منازل ومنشآت بيطا

- خطة إسرائيلية للسيطرة على 36% من مساحة الضفة

- 215 مهاجرا يهوديا جديدا وصلوا إلى إسرائيل من الولايات المتحدة

- الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل قصي الولجي معزيا

* "الأيام":

- اشتباكات وإصابات خلال اقتحام مخيم بلاطة والاحتلال يفجر منزل مقاوم ومقرا لحركة "فتح"

- الاحتلال يوسع مساحة بؤرتين استيطانيتين قرب الخليل بأضعاف تمهيداً لـ"شرعتنهما"

- أبو ردينة: العبث الإسرائيلي بالأمن والاستقرار سيدمر كل شيء

- "العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن وليد دقة

- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد واعتقال شابين من اليامون وقرب العوجا

- مداولات سرية: كفاءة الجيش الإسرائيلي تراجعت وتتراجع وستتراجع

- الاحتلال يعيق عمليات بناء ويسلم إخطارات بوقف العمل ويشن حملات دهم واقتحام تخللتها مواجهات واشتباكات