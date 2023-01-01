  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين



جنين/سما/

أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة جنوب غرب يعبد وسط إطلاق قنابل الصوت والإضاءة وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقراها.

-

#جنين .

الأكثر قراءة اليوم

فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

هل الدولار في طريقه إلى 4 شيكل؟

تحذيرات إسرائيلية من "تغيير خطير" في الاتجاه الذي تسلكه حماس للإفراج عن الأسرى

غزة: موعد بدء العام الدراسي الجديد

أسعار صرف العملات

القضاء الأمريكي يمهل ترامب 10 أيام لتسليم نفسه

مارك ميلي إلى "إسرائيل" بسبب أزمة جيش الاحتلال

الأخبار الرئيسية

F3qPMq9WQAEeFKp

مارك ميلي إلى "إسرائيل" بسبب أزمة جيش الاحتلال

20182110070258

من "سبت سارة" إلى "يوم فرنسا بالخليل": تهويد المدينة بذريعة الأعياد اليهودية

5038e485-baf3-432e-ad50-aa7217472c34

الصين تتبرع بمليون دولار لدعم تعليم أطفال لاجئي غزة

قد تسبب هزة في المجتمع الحريدي.. هاكرز يهددون بنشر معلومات حساسة عن نتنياهو

فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية