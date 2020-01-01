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رفض فلسطيني في المشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفض فلسطيني في المشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس



القدس المحتلة/سما/

أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ورئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، الرفض القاطع للمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مكتب النتشة، اليوم الأربعاء، الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس حاتم عبد القادر، ووكيل المؤتمر يونس العموري، ومسؤول ملف السلم الاهلي في المؤتمر العميد بشار الخطيب.

وتم خلال اللقاء االتطرق لمجمل المستجدات في مدينة القدس المحتلة، والأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ضوء التصعيد الاسرائيلي المستمر في جميع المجالات.

وأكد النتشة وعطا الله وعبد القادر الرفض القاطع لمشاركة المقدسيين في الانتخابات البلدية الاسرائيلية المقبلة، انتخابا وترشحا، معتبرين هذه المسألة محسومة تاريخيا ووطنيا منذ عام 1967 وإلى يومنا هذا.

وشددوا على أن موضوع الحصول على الجنسية الاسرائيلية بشكل تطوعي هو أمر مرفوض وطنيا، ولا يمكن السكوت عليه، في حين أن البقاء والصمود في المدينة المقدسة يحتاج إلى تضحيات كبيرة وهو ما لم يبخل به المقدسيون يوما من الأيام.

وحول الملف التعليمي، شدد المجتمعون على أهمية الوقوف إلى جانب الطلبة والمؤسسات التعليمية العربية الفلسطينية في القدس لما في ذلك من أهمية كبيرة في تعزيز صمودها ومواجهة مخطط التهويد والأسرلة الإسرائلية.

واتفق المجتمعون على آليات عمل في هذا الجانب سيصار إلى تنفيذها في الأيام القريبة المقبلة بالتعاون مع كافة الجهات الفلسطينية المختصة.

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