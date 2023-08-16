  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تشكر السيسي

الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تشكر السيسي



وكالات

قدم رئیس مكتب رعایة المصالح الإيرانية في القاهرة محمد حسین سلطاني فرد شكره إلی الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي.


وتوجه سلطاني فرد بالشكر والتقدیر في مجلة "الدبلوماسیة" إلی الرئیس المصري علی إعادة بناء کل من مساجد "آل البیت"، و "السیدة نفیسة" و"الإمام الحسین"، و"السیدة زینب" والتعایش السلمي والوحدة بین الدیانات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح يوم الثلاثاء الماضي مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، بعد أعمال التطوير والترميم التي خضع لها.

وتفقد السيسي أعمال تطوير المقصورة في المسجد وأدى الصلاة فيه. ورافقه خلال الزيارة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقع المسجد في حي السيدة نفيسة أو درب السباع، وهو جزء من مقبرة تاريخية أكبر تسمى القرافة أو مدينة الموتى.

بني المسجد لإحياء ذكرى السيدة نفيسة وهي عالمة إسلامية جليلة من سيدات أهل البيت، ويقع ضريحها في المسجد.

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

#ايران

الأكثر قراءة اليوم

فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

هل الدولار في طريقه إلى 4 شيكل؟

تحذيرات إسرائيلية من "تغيير خطير" في الاتجاه الذي تسلكه حماس للإفراج عن الأسرى

غزة: موعد بدء العام الدراسي الجديد

أسعار صرف العملات

القضاء الأمريكي يمهل ترامب 10 أيام لتسليم نفسه

مارك ميلي إلى "إسرائيل" بسبب أزمة جيش الاحتلال

الأخبار الرئيسية

مستوطن إسرائيلي: بتنا نفضل العيش تحت سيطرة حزب الله

photo_2023-08-16_20-52-02

هآرتس: "العليا الإسرائيلية" توافق على تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم

F3qPMq9WQAEeFKp

مارك ميلي إلى "إسرائيل" بسبب أزمة جيش الاحتلال

20182110070258

من "سبت سارة" إلى "يوم فرنسا بالخليل": تهويد المدينة بذريعة الأعياد اليهودية

5038e485-baf3-432e-ad50-aa7217472c34

الصين تتبرع بمليون دولار لدعم تعليم أطفال لاجئي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية