إيران تشكر السيسي

وكالات

قدم رئیس مكتب رعایة المصالح الإيرانية في القاهرة محمد حسین سلطاني فرد شكره إلی الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي.



وتوجه سلطاني فرد بالشكر والتقدیر في مجلة "الدبلوماسیة" إلی الرئیس المصري علی إعادة بناء کل من مساجد "آل البیت"، و "السیدة نفیسة" و"الإمام الحسین"، و"السیدة زینب" والتعایش السلمي والوحدة بین الدیانات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح يوم الثلاثاء الماضي مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، بعد أعمال التطوير والترميم التي خضع لها.

وتفقد السيسي أعمال تطوير المقصورة في المسجد وأدى الصلاة فيه. ورافقه خلال الزيارة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقع المسجد في حي السيدة نفيسة أو درب السباع، وهو جزء من مقبرة تاريخية أكبر تسمى القرافة أو مدينة الموتى.

بني المسجد لإحياء ذكرى السيدة نفيسة وهي عالمة إسلامية جليلة من سيدات أهل البيت، ويقع ضريحها في المسجد.

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.