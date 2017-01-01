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أوروغواي تعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس

الأربعاء 16 أغسطس 2023 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوروغواي تعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس



القدس المحتلة/سما/

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الأربعاء، برئيس أوروغواي، لويس لاكاجا بو، ووزير خارجية البلد الواقع بأمريكا اللاتينية فرانسيسكو بوستيلو.


وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس أوروغواي، أعلن خلال زيارة كوهين لبلاده أنه "يعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي لتعزيز التعاون في مجال الابتكار في القدس" مع إسرائيل.


وقالت القناة: "بعد إعلان باراغواي عن نقل سفارتها من تل أبيب للقدس، ستفتتح أوروغواي أيضًا بعثة دبلوماسية هناك".


وأضافت أن كوهين دعا رئيس الأوروغواي لزيارة إسرائيل حيث لافتتاح المكتب الدبلوماسي.


وقال بيان للخارجية الإسرائيلي إن كوهين بحث خلال الزيارة توسيع حصص استيراد اللحوم من أوروغواي إلى إسرائيل، والاجتماعات طرح أهمية محاربة المحاولات الإيرانية لتوسيع أنشطة طهران في القارة أمام الرئيس و وزير خارجية أوروغواي.


وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زار فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.


يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين، إن باراغواي ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الجاري.

وفي 2017، افتتحت أسونسيون​​​​​​​ سفارتها في القدس، لتصبح آنذاك، ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا تقدم على هذه الخطوة، لكن أواخر 2018، ألغى وزير خارجيتها الأسبق لويس ألبيرتو كاستجليوني، عملية نقل سفارة بلاده إلى القدس.

#اوروغواي

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