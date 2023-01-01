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الشرطة المجتمعية بخانيونس تُنهي خلافات مالية

الأربعاء 16 أغسطس 2023 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة المجتمعية بخانيونس تُنهي خلافات مالية



خانيونس/سما/

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بخانيونس عدداَ من الخلافات المالية بين عدد من المواطنين وذلك على إثر معاملات تجارية وديون شرعية.

وبينت الشرطة المجتمعية أن أقسامها المنتشرة في المحافظة أنهت بالحلول الودية "24" خلافاً مالياً بقيمة 47 ألف شيكل، وذلك بعد استدعاء أطرافها والجلوس معهم، والاستماع لهم، وتقريب وجهات النظر التي أفضت إلى حلول مناسبة بينهم والتنازل عن الشكاوى.

وأشارت الشرطة المجتمعية إلى أنها تعمل من خلال أقسامها على حل جميع الخلافات بالطرق الودية القائمة على الود والتسامح والتراضي بين جميع الأطراف.

#خانيونس

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