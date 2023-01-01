أريحا: الأمن الوقائي يقبض على شبكة تروج عملة مزيفة

أريحا/سما/

أعلن جهاز الأمن الوقائي في محافظة أريحا، عن نجاحه في إلقاء القبض على شبكة مختصة في تصنيع عملة مزورة وتوزيعها من فئة الدولار في عدد من محافظات الضفة الغربية.

وأوضح، في بيان اليوم الأربعاء، أن عملية إلقاء القبض هذه جاءت بعد عملية استخبارية للجهاز، وعقب التنسيق مع النيابة العامة بإصدار مذكرة تفتيش واعتقال، إذ تم إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم وضبط كمية كبيرة من العملة المزورة.

وأكد "الوقائي" أنه تم تحويل الملف والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهاب بالمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعاملات المالية، والتعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وأكد "الوقائي" جهوزيته الكاملة في مواجهة كل من يسعى إلى تهديد الأمن والنظام العام، وأنه ستتم محاسبة أي شخص يتورط في نشاطات إجرامية مماثلة بكل حزم وقوة وفقًا للقوانين المعمول بها.

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