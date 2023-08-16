الخالدي تقدم أوراق اعتمادها سفيرةً لفلسطين لدى الجمهورية السلوفاكية

براتيسلافا/سما/

قدمت السفيرة صفاء الخالدي، أوراق اعتمادها إلى فخامة الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوكوفا سفيرةً مفوضةً وفوق العادة لدولة فلسطين لدى الجمهورية السلوفاكية، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر الجمهورية، في العاصمة براتسلافا.

ونقلت السفيرة الخالدي تحيات الرئيس محمود عباس إلى نظيرته الرئيسة السلوفاكية، وثمنت العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشارت إلى أهمية تطويرها وتعزيزها في العديد من المجالات.

كما نقلت الخالدي دعوة الرئيس محمود عباس إلى الرئيسة السلوفاكية لزيارة دولة فلسطين وكنيسة المهد، وأعربت عن آمالها في أن تقوم سلوفاكيا باعتماد سفير مقيم لدى دولة فلسطين.

وأكدت السفيرة الخالدي أهمية دعم تجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس المبادرة العربية للسلام والقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جهتها، أكدت الرئيسة السلوفاكية، أهمية تعزيز العلاقة مع دولة فلسطين، محملةً السفيرة تحياتها وأمنياتها إلى الرئيس محمود عباس، كما أكدت الموقف السلوفاكي المتسق مع مواقف الاتحاد الأوروبي في دعم حل الدولتين.