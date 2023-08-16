  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخالدي تقدم أوراق اعتمادها سفيرةً لفلسطين لدى الجمهورية السلوفاكية

الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخالدي تقدم أوراق اعتمادها سفيرةً لفلسطين لدى الجمهورية السلوفاكية



براتيسلافا/سما/

قدمت السفيرة صفاء الخالدي، أوراق اعتمادها إلى فخامة الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوكوفا سفيرةً مفوضةً وفوق العادة لدولة فلسطين لدى الجمهورية السلوفاكية، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر الجمهورية، في العاصمة براتسلافا.

ونقلت السفيرة الخالدي تحيات الرئيس محمود عباس إلى نظيرته الرئيسة السلوفاكية، وثمنت العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشارت إلى أهمية تطويرها وتعزيزها في العديد من المجالات.

كما نقلت الخالدي دعوة الرئيس محمود عباس إلى الرئيسة السلوفاكية لزيارة دولة فلسطين وكنيسة المهد، وأعربت عن آمالها في أن تقوم سلوفاكيا باعتماد سفير مقيم لدى دولة فلسطين.

وأكدت السفيرة الخالدي أهمية دعم تجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس المبادرة العربية للسلام والقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جهتها، أكدت الرئيسة السلوفاكية، أهمية تعزيز العلاقة مع دولة فلسطين، محملةً السفيرة تحياتها وأمنياتها إلى الرئيس محمود عباس، كما أكدت الموقف السلوفاكي المتسق مع مواقف الاتحاد الأوروبي في دعم حل الدولتين.

#صفاء الخالدي

الأكثر قراءة اليوم

هل الدولار في طريقه إلى 4 شيكل؟

بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت

شجار بسبب "سيلفي" مع ميسي وزوجته في مطعم بميامي (فيديو)

تحذيرات إسرائيلية من "تغيير خطير" في الاتجاه الذي تسلكه حماس للإفراج عن الأسرى

فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

أسعار صرف العملات

سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة

الأخبار الرئيسية

فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

hamas_new_re_autoOrient_i (1)

تحذيرات إسرائيلية من "تغيير خطير" في الاتجاه الذي تسلكه حماس للإفراج عن الأسرى

photo_2023-08-16_14-10-42

جيروزاليم بوست: هل انهار نموذج "جيش الشعب" في"إسرائيل" ؟

أبو ردينة: العبث الإسرائيلي بالأمن والاستقرار سيفجر الأوضاع

3 دقات_0

حركة المقاطعة تفشل مهرجاناً تطبيعياً بالقدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية