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203 مستوطنا يقتحمون الأقصى اليوم

الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
203 مستوطنا يقتحمون الأقصى اليوم



القدس المحتلة/سما/

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء 16/8/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب دائرة الأوقاف في القدس، فإن 203 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

#الاقصى

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