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وقفة احتجاجية لأطفال غزة رفضًا لاستمرار الحصار الإسرائيلي

الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية لأطفال غزة رفضًا لاستمرار الحصار الإسرائيلي



غزة/سما/

شارك عشرات من الأطفال الفلسطينيين، الأربعاء، في وقفة احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.

ورفع المشاركون بالوقفة التي تم تنظيمها بميناء مدينة غزة لافتات كتب على بعضها "نحن نموت بسبب الحصار" و "من حقنا العيش كبقية أطفال العالم" و"الحصار يقتل الطفولة بغزة".

​​​​​​​ويعيش سكان قطاع غزة أوضاعا اقتصادية متردية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ منتصف العام 2007.

وقالت الطفلة جنان نصر الله في كلمة نيابة عن نظرائها المشاركين: "الحصار حرمنا من أبسط حقوقنا التي كفلتها القوانين الدولية، نصحو كل يوم وقلوبنا يملؤها الألم والحسرة على الواقع المرير الذي نعيشه".

وأضافت: "نطالب برفع الحصار الذي منع إدخال 320 جهازا طبيا و390 صنفا من الأدوية والعلاجات الطبية، وحرم 6 آلاف مريض من السفر للعلاج بالخارج".

وأشارت نصر الله إلى أن الحصار "رفع نسبة الفقر في غزة لنحو 60 بالمئة والبطالة إلى 44 بالمئة".

ووفق آخر إحصائيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون الفقر بسبب القيود الإسرائيلية.​​​​​​​

#اطفال غزة

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