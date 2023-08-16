فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

القدس المحتلة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن أمريكي مسلم، قال إنه تعرض لمضايقات في مطار بن غوريون الإسرائيلي، إذ كشف أنه تم إخضاعه للتفتيش الإضافي، كما أُجبر على التعري من قِبل أمن المطار الإسرائيلي ما تسبب في تأخيره عن طائرته.

وظهر المواطن الأمريكي المسلم وهو يتعرض، من قبل موظفة في شركة طيران، لتأخيره عن الرحلة، رغم محاولته توضيح ما حدث معه أثناء التفتيش.



وفي مقطع فيديو تزيد مدته على 3 دقائق، ظهر الرجل ترافقه امرأة تعمل لدى شرطة الطيران، إلى بوابة طائرته وهي توبخه لأن الرحلة تأخرت لـ3 ساعات، وقال الرجل للموظفة: "تحلي ببعض الاحترام"، لتقول له: "300 شخص في انتظارك. أرجوك توقف عن الكلام واستقل الطائرة"، ليرد عليها: "قولي ذلك لإسرائيل.. لماذا اعتقلوني؟ هذا ليس خطئي". وتظهر المرأة وهي تواصل الحديث معه بنبرة غاضبة ما دفعه للتساؤل: "سيدتي، لماذا تتحدثين معي بهذه الطريقة"، لترد بالقول: "أي طريقة؟ طلبت منك أن تصعد على متن الطائرة لأن 300 راكب في انتظارك"، وهنا يجيبها: "هل تعلمين أنهم جعلوني أتعرى؟".



وفي نهاية الفيديو يتم تسليم الرجل إلى موظف آخر يقوم بفحص تذكرته وينتقل إلى الطائرة، وعند وصوله اعتذر للركاب قائلاً: "أنا آسف يا رفاق، هذا ليس خطئي. احتجزوني في مكان أمني، وجعلوني أتعرى. فقط لأنني مسلم، هذه هي الحقيقة.. أنا أعتذر"، وبعد أن جلس، انهار بالبكاء وهو يقول: "أريد أن تتم معاملتي كإنسان لمرة واحدة"، ويمكن سماع شخص آخر يقول له: "أنا آسف لأنك مررت بأوقات عصيبة في الأمن".