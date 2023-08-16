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الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بمتفجرات قادمة من سوريا

الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بمتفجرات قادمة من سوريا



عمان/سما/

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة، بحسب ما أوردته وكالة "بترا" الرسمية.

وقال الجيش في بيان له: "أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع (TNT) قادمة من الأراضي السورية".

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".


وأضاف المصدر، أن "الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".

وأكد المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

#الجيش الاردني

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