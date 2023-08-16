"فتح" تعقب على تفجير الاحتلال لمقر الحركة في مخيم بلاطة

رام الله/سما/

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن تفجير جيش الاحتلال لمقر الحركة، خلال عدوانه على مخيم بلاطة، فجر اليوم الأربعاء، لن يثني الحركة عن مواصلة دورها الطليعي في مقاومة الاحتلال، وقيادة المشروع الوطني الفلسطيني حتى انتزاع حقوق شعبنا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن استهداف مقرات الحركة ومناضليها وكوادرها يتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا، مؤكدة أنها لن تتوانى عن دورها التاريخي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه، مردفة أن جميع محاولات حكومة الاحتلال لإلغاء الوجود التاريخي والأزلي لشعبنا، بما في ذلك استهداف الحركة باعتبارها عماد المشروع الوطني الفلسطيني ستبوء بالفشل.

وبينت (فتح) أن مناضلي الحركة وكوادرها يقودون الفعل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه، عبر الاشتباك الميداني، والتصدي للاعتداءات المستمرة على شعبنا، موضحة أن الحركة لن تحيد عن نهجها التاريخي، ومبادئها الوطنية حتى اجتثاث الاحتلال ومستوطنيه عن الأراضي الفلسطينية.