الاحتلال يهدم منزل لعائلة قبيل حفل زفاف نجلها في جسر الزرقاء

الداخل المحتل/سما/

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزل عائلة نوال جربان من بلدة جسر الزرقاء، قبيل حفل زفاف نجلها.

ونفذت عملية الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنزل.

وجاء اقتحام آليات الهدم خلال تواجد العائلة خارج المنزل، إذ كانت العائلة تقوم بشراء مستلزمات لحفل زفاف نجلها، يوم الجمعة المقبل.

وقالت صاحبة المنزل الذي هُدم، نوال جربان، لـ"عرب 48" إن "القوات الاسرائيلية اقتحمت المنزل، اليوم، وذلك أثناء تواجدنا خارج المنزل، إذ كنا نشتري مستلزمات لحفل زفاف نجلي، والذي سيعقد يوم الجمعة القريب".

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية هدمت المنزل ودمرت كل تحضيرات حفل زفاف نجلي، إذ أن التعب والسهر والتحضيرات التي عملنا على تأمينها منذ أشهر وأسابيع دُمرت بالكامل خلال لحظات".

وختمت جربان بالقول إن "الهدم حصل بشكل مفاجئ ولم نتلق أي إنذارات قبل هدم المنزل، وللأسف المجلس المحلي في جسر الزرقاء لم يتواصل معنا بعد هدم المنزل ولا حتى قبله أبدًا".