الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء جنوب الخليل

الخليل/سما/

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل والبناء في منزل وطريق ومنشآت أخرى شرق يطا جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في منزل يعود للمواطن محمد ياسر العدرة، وتبلغ مساحته (250 مترا مربعا).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في بئر ماء وحفرة امتصاصية وجدار إسمنتي يعود للمواطن أمجد أبو عرام، وقامت بتصوير منزل المواطن سامي رسمي العدرة المكون من طابق واحد ومساحته (150 مترا مربعا)، ومنزل نجله بشير، المكون من ثلاثة طوابق وتبلغ مساحته (500 متر مربع)، إذ تم إخطارهم مسبقا بوقف العمل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أخطرت مجلس قروي خلة الميه بوقف العمل في الطريق الذي يربط منطقتي الارفاعية والديرات، ويخدم عددا كبيرا من سكان تلك المنطقة.

ونوهن إلى أن سلطات الاحتلال ومجموعات المستوطنين صعدت في الآونة الآخيرة اعتداءاتها اليومية بحق المواطنين في قرى يطا والمسافر، من خلال هدم المساكن، والمنشآت، وتدمير البنية التحتية، وحرمانهم من البناء، ومياه الشرب، والكهرباء، والطرق، وغيرها من مقومات الحياة الأساسية.

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