  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدارة سجون الاحتلال تصعّد عمليات نقل أسرى "ريمون" كإجراء تنكيلي

الأربعاء 16 أغسطس 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجون الاحتلال تصعّد عمليات نقل أسرى "ريمون" كإجراء تنكيلي



رام الله/سما/

 صعّدت إدارة سجون الاحتلال مؤخرًا عمليات النقل بحق مجموعة من الأسرى، وتحديدًا الأسرى القابعين في سجن "ريمون"، حيث نقلت مجموعة منهم بشكل تعسفي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن إدارة السجون أبلغت الأسرى أن عمليات النقل تستهدف الأسرى الذين مر على احتجازهم في بعض السجون سنوات، ومنهم من لا يزال قابعا في الزنازين، احتجاجًا على عمليات النقل التعسفية التي تمت بحقهم.

ولفت إلى أن عمليات النقل المتكررة بحق الأسرى تشكّل إحدى أبرز أدوات التنكيل، خاصة إذا كان الأسير يعاني مشاكل صحية، أو ممن مر على اعتقالهم سنوات طويلة، فضلا عن أن هذه التنقلات تمس في كثير من الأحيان البنى التنظيمية للأسرى، التي تُعتبر من أبرز منجزاتهم.

وكان من بين الأسرى الذين جرى نقلهم مؤخرًا، الأسير محمد فوزي فلنة من رام الله، وهو أحد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، وهو معتقل منذ عام 1992، بالإضافة إلى الأسير عماد أبو عجمية من مخيم الدهيشة، والمحكوم بالسجن المؤبد 12 مرة، وهو معتقل منذ عام 2003.

من الجدير ذكره أن إدارة السجون مؤخرًا لم تكتفِ بعمليات نقل فردية للأسرى، بل عمليات نقل جماعية، بذريعة إجراء تفتيشات واسعة، علما أن أبرز التهديدات التي أعلنت عنها إدارة السجون عقب عملية (نفق الحرية) بحق الأسرى، عمليات النقل، تحديدًا الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد.

#سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي: نحن محاصرون بحلقة خانقة أخطر من النووي

بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت

هل الدولار في طريقه إلى 4 شيكل؟

شجار بسبب "سيلفي" مع ميسي وزوجته في مطعم بميامي (فيديو)

مصر: اسثناء الطلبة الفلسطينيين من زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية

أسعار صرف العملات

مسؤول أمني إسرائيلي: نصر الله ذكّرنا بما يجب أن ننشغل به

الأخبار الرئيسية

فيديو لأمريكي يذرف الدموع بعد تعرضه للإهانة بمطار بن غوريون

hamas_new_re_autoOrient_i (1)

تحذيرات إسرائيلية من "تغيير خطير" في الاتجاه الذي تسلكه حماس للإفراج عن الأسرى

photo_2023-08-16_14-10-42

جيروزاليم بوست: هل انهار نموذج "جيش الشعب" في"إسرائيل" ؟

أبو ردينة: العبث الإسرائيلي بالأمن والاستقرار سيفجر الأوضاع

3 دقات_0

حركة المقاطعة تفشل مهرجاناً تطبيعياً بالقدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية