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أبو الرب يُطلع وفدا من الاتحاد الأوروبي على انتهاكات الاحتلال في جنين

الأربعاء 16 أغسطس 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الرب يُطلع وفدا من الاتحاد الأوروبي على انتهاكات الاحتلال في جنين



جنين/سما/

أطلع القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ماريا فيلاسكو، على الأوضاع العامة في محافظة جنين، خاصة العدوان الأخير على جنين ومخيمها وما خلّفه من دمار.

واستعرض أبو الرب لدى استقباله الوفد الأوروبي، بحضور أمين سر حركة فتح إقليم جنين عطا أبو ارميلة، الوضع العام في المحافظة على المستويات كافة، وتشكيل "لجنة إعادة إعمار مخيم جنين" بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية وانعاش الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية الهام في مجال فرض سيادة القانون وتحقيق النظام والعدالة، مؤكدا أن ممارسات الاحتلال المستمرة وعدوانه تهدف إلى إضعاف عمل المؤسسة الأمنية وإثارة الفوضى.

وأشاد بالعلاقات التي تربط دولة فلسطين بدول الاتحاد الأوروبي، ودورها في الضغط على الجانب الإسرائيلي، لوقف اعتداءاته المتكررة، نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبها، أكدت فيلاسكو، الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لدعم فلسطين ومؤسساتها، ومساهماته الدائمة في تقديم الدعم للكثير من المشاريع المحلية والتنموية.

وقالت: "جئنا اليوم لنطّلع عن كثب على أوضاع محافظة جنين ودورنا يكمن في إيصال الصورة الحقيقية إلى بلادنا، لتشكيل دعم سياسي واسع للقضية الفلسطينية، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة التحديات كافة".

وأشارت إلى أنها ستقوم بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، متمنية أن تنعم فلسطين وسكان المنطقة بالسلام والهدوء أسوةً بباقي دول العالم.

كما التقت فيلاسكو، مع رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم جنين وأعضاء اللجنة، واستمعت إلى معاناة أهالي المخيم جراء عدوان سلطات الاحتلال الأخير، وقامت بجولة واطلعت عن كثب على حجم الدمار الذي خلّفه الاحتلال.

كما التقى وفد الاتحاد الأوروبي، بلجنة الإصلاح العشائري في محافظة جنين، واستمع من القائم بأعمال محافظ جنين أبو الرب، إلى شرح عن مهام اللجنة في تحقيق السلم الأهلي والمجتمعي.

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#كمال ابو الرب

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