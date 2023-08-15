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تخص الموظفين وعموم المواطنين

العمل الحكومي بغزة : ندرس إطلاق رزمة تسهيلات كبيرة قريبًا

الأربعاء 16 أغسطس 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الحكومي بغزة : ندرس إطلاق رزمة تسهيلات كبيرة قريبًا



غزة/ سما /

أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، الأربعاء، أنه يجري حاليًا دراسة إطلاق رزمة كبيرة من التسهيلات الخاصة بالموظفين وعموم المواطنين سيتم الإعلان عنها قريبًا تشمل توسعة الاستفادة من المستحقات لصالح خدمات بلدية وحكومية.

جاء ذلك خلال استقبال الدعليس مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، في مكتبه بمدينة غزة، لمناقشة العديد من القضايا التي تخص الموظفين.

وقال الدعليس: "إن المؤسسات الحكومية لن تتوانى عن حلَّ جميع الملفات والقضايا العالقة التي تخص الموظفين، وتحسين وضعهم الوظيفي تدريجيًّا وفق الإمكانات المتاحة وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

من جهتها، ذكرت النقابة أنها ناقشت مع الدعليس قضايا متنوعة من أبرزها قضية انتقال موظفي الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.

وقدمت النقابة شكرها للجنة متابعة العمل الحكومي التي بدأت خطوات عملية لمعالجة هذا الملف، واستعرضت بعض الإشكاليات ذات العلاقة بالموضوع.

كما تم التطرق لموضوع انتقال الفئة الرابعة والخامسة وقد تم التوافق على بدء دراسة الملف بعد الانتهاء من معالجة ملف الفئة الثالثة.

وأكدت النقابة على مطلبها السابق بضرورة زيادة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا ، ووعد الدعليس بالتعاطي مع هذا الموضوع بإيجابية، والسعي لتنفيذه في القريب العاجل بعد استكمال الدراسة عبر اللجان الحكومية المختصة.

كما وعد الدعليس بدعم وتعزيز صندوق الموظف وصندوق التكافل الذي سيبدأ بتقديم خدماته للموظفين في الأيام القريبة القادمة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات التي تهدف لدراسة ومعالجة الإشكاليات العالقة، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق.

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