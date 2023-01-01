الشرطة المجتمعية بخان يونس تُنهي 24 خلافًا ماليًا

خانيونس / سما /

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بخان يونس جنوب قطاع غزة، عدداَ من الخلافات المالية بين عدد من المواطنين وذلك على إثر معاملات تجارية وديون شرعية.

وبينت الشرطة المجتمعية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أقسامها المنتشرة في المحافظة أنهت بالحلول الودية "24" خلافاً مالياً بقيمة 47 ألف شيكل، وذلك بعد استدعاء أطرافها والجلوس معهم، والاستماع لهم، وتقريب وجهات النظر التي أفضت إلى حلول مناسبة بينهم والتنازل عن الشكاوى.

وأشارت إلى أنها تعمل من خلال أقسامها على حل جميع الخلافات بالطرق الودية القائمة على الود والتسامح والتراضي بين جميع الأطراف.