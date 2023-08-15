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حقيقة غياب نجم "الطواحين" عن لقاء خدمات رفح

الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة غياب نجم "الطواحين" عن لقاء خدمات رفح



غزة / سما /

نفى رأفت خليفة المدير الفني لنادي اتحاد خانيونس "الطواحين"، تعرض مهاجمه يوسف لولو للإصابة خلال مباراة الفريق ضد الهلال (2-1)، لحساب الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة.

وقال خليفة في تصريحات تلفزيونية إن إصابة لولو خفيفة، ولن تعيق مشاركته في الجولة القادمة أمام خدمات رفح.

وأوضح أن لاعبه عانى من الإجهاد العضلي, ما جعله يغيب عن التدريبات الأخيرة للراحة, قبل أن تتأكد جاهزيته لمواجهة "الأخضر" الرفحي السبت القادم على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

ويعيش اتحاد خانيونس، فترة مميزة للغاية بفضل تأهله لنصف نهائي بطولة كأس غزة، وافتتاحه الموسم بفوز مثير على الهلال (2-1)، عطفا على الاستقرار الفني والإداري في النادي.

#يوسف لولو #خدمات رفح #اتحاد خانيونس #دوري الممتازة

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