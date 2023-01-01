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الشرطة الإسرائيلية تعثر على مفاجأة في بيضة "كيندر"

الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعثر على مفاجأة في بيضة "كيندر"



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن عددا من عناصر الشرطة عثروا على كميات من مخدرات الكريستال ميث والهيروين مخبأة داخل بيض "كيندر سربرايز".

تم تقديم لائحة اتهام يوم أمس الثلاثاء ضد أحد سكان رحوفوت وهو في العشرينات من عمره والذي كانت بحوزته البيضة.

وحسب المعلومات فإن المشتبه به كان يقوم بتوصيل طلبات المخدرات إلى منازل العملاء مستخدما سكوتر كهربائي.

وقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بالجرم المشهود، وفتشته وفتشت آليته، حيث عثر على كبسولة بيض Kinder Surprise التي تحتوي في العادة على ألعاب صغيرة للأطفال.

وعند فتح البيضة، وجد عناصر الشرطة أنها مليئة بعبوات صغيرة من الكريستال ميث والهيروين.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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