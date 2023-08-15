خريطة لـ21 دولة يعاني رجالها من الصلع

وكالات / سما /

نشر موقع "ديلى ميل" الأخبارى تقرير عن الدول التي بها أكبر عدد من الرجال الصلع، حيث تصدرت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المراكز العشرة الأولى.

كشفت الأرقام التي جمعتهاWorld Population Review ، بناءً على بيانات من عيادة زرع الشعر، عن 21 دولة كثير منها كان بها عدد من سكان القوقاز، وهي مجموعة تميل إلى فقدان شعرها بشكل أسرع من الأجناس الأخرى.

وجد الباحثون أن الرجال في جمهورية التشيك يتمتعون برؤوس أكثر نعومة، حيث يعاني أكثر من 40 % من السكان الذكور البالغين من تساقط الشعر.

المملكة المتحدة هي خامس دولة من حيث الصلع، حيث يعاني 39.2 % من الرجال من درجة معينة من تساقط الشعر، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة بنسبة 38 %.

وفقًا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية (AHLA) ، فإن 95 % من تساقط الشعر لدى الرجال ناتج عن الصلع الوراثي، المعروف أيضًا باسم الصلع الذكورى، هذه سمة موروثة تمنح الرجال انحسارًا لخط الشعر، إنه ناتج عن حساسية وراثية لمنتج ثانوي في هرمون التستوستيرون يسمى ديهدروتستوستيرون (DHT).

تتقلص بصيلات الشعر الحساسة لـ DHT بمرور الوقت، مما يقلل من عمر كل شعرة حتى تتوقف البصيلات عن إنتاج الشعر تمامًا.

تزداد احتمالية الإصابة بالصلع مع تقدم العمر، هذا لأنه مع تقدم الرجال في العمر، يتحول هرمون التستوستيرون إلى DHT ، لذلك يميل أولئك الذين لديهم حساسية تجاهه إلى فقدان شعرهم في النهاية.

وفقًا لـ AHLA ، سيكون لدى 85 % من الرجال شعر أرق بشكل ملحوظ بحلول سن 50، وسيبدأ 25 % في الصلع قبل أن يبلغوا 21 عامًا، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الرجال القوقازيين أكثر عرضة للإصابة بالصلع من الأجناس الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت مراجعة أجريت عام 2019 في مجلة Dermatology and Therapy إلى أن النقص في فيتامينات B12 و D والبيوتين والريبوفلافين والحديد يمكن أن يكون مسؤولاً عن إعاقة نمو الشعر.

في جميع البلدان الـ 21 التي تم تحليلها، كان ربع السكان الذكور البالغين على الأقل يعانون من الصلع أو الصلع تمامًا.