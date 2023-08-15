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Telegram تطلق ميزة Stories للجميع

الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
Telegram تطلق ميزة Stories للجميع



وكالات / سما /

أطلقت Telegram ميزة Stories الخاصة بها للجميع، بعد توفرها لمستخدمي Premium ابتداءً من الشهر الماضى، ومثل قصص Facebook Messenger، فإنها تظهر كفقاعات قابلة للتوسيع فوق محادثتك، ومع ذلك، فإن عمل Telegram أكثر قابلية للتخصيص، مما يوفر تحكمًا دقيقًا في من يرى المشاركات التي تم تحميلها ومدة ذلك. 

وكتبت الشركة في منشور مدونة اليوم: "الآن عندما تقابل أشخاصًا على Telegram ، سترى لقطات مثيرة لحياتهم - وليس مجرد صور قليلة للملف الشخصى، 

تم إطلاق Telegram جنبًا إلى جنب مع عيد ميلاد خدمة المراسلة العاشر ، ويصف Telegram القصص بأنها "الميزة الأكثر طلبًا إلى حد بعيد" في تاريخ الشركة الممتد لعقد من الزمان، و تتضمن عناصر التحكم في الخصوصية خيارات الرؤية للجميع أو جميع جهات الاتصال أو جهات الاتصال المحددة أو الأصدقاء المقربين

تتيح لك قصص Telegram أيضًا إخفاء مشاركاتك من جهات الاتصال التي لا تريد رؤيتها ، ويمكن لمستخدمي Premium الاختيار بين ست و 12 و 24 و 48 ساعة من الظهور للمشاركات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمنشئي المنشورات رؤية قائمة بمستخدمي Telegram الذين شاهدوا المحتوى الخاص بهم. 

كما أنه يدعم وضع الكاميرا المزدوجة الشبيه بـ BeReal ، مما يتيح لك مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بواسطة مستشعرات الهاتف الأمامية والخلفية في نفس الوقت، وتتضمن الميزة أيضًا ردود الفعل ، بحيث يمكن للمشاهدين إضافة قلب أو الاختيار من بين "مئات" الردود الأخرى على المشاركات. 

ويتم حجز بعض عناصر التحكم الأكثر تقدمًا في Stories لمشتركي Premium (5 دولارات أمريكية شهريًا). ولعل الأهم هو عرض مشاركات المستخدمين المدفوعة أولاً ، مما يمنحهم مزيدًا من الظهور ، ويمكن للمشتركين أيضًا عرض قصص الآخرين في وضع التخفي ، وإخفاء كل آثار زيارتهم عن المؤلف.

#Telegram #Stories #ميزة

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