الاحتلال يعتقل طفلين من حي الثوري في سلوان

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طفلين، من حي الثوري ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد المقدسي محمود الشويكي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ابن شقيقه محمد سلمان الشويكي (12 عاما)، والطفل لؤي هداية (14 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت أحمد (19 عاما) شقيق الطفل الشويكي قبل اسبوعين.

وبحسب مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 40 طفلا منذ بداية العام الجاري، وتواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.