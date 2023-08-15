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القواسمي يلتقي قيادات من الحزب الجمهوري الامريكي ويطلعهم على العدوان الإسرائيلي

الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يلتقي قيادات من الحزب الجمهوري الامريكي ويطلعهم على العدوان الإسرائيلي



رام الله/سما/

إستقبل عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي وفدا قياديا من الحزب الجمهوري الأمريكي وأطلعهم على الوضع السياسي والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا وأرضنا.
وأوضح القواسمي للوفد أن ما تقوم به إسرائيل هو تطبيق حرفي لنظام الابارتايد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل وحدها من يتحمل مسؤولية الوضع الراهن نتيجة سياسة الإستيطان والمصادرة والضم وبناء جدار الفصل العنصري وما تقوم به من جرائم على الأرض.

وقال القواسمي للوفد أن انتقاد إسرائيل ليس معاداة لليهودية أو السامية كما يحاول البعض تصويره، بل هو واجب على كل مدافع عن حقوق الإنسان والعدالة، لأن إسرائيل ترتكب كل أشكال العدوان ولفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
وطرح القواسمي للوفد الرؤية السياسية للقيادة الفلسطينية حول الحل المستند للشرعية الدولية الذي ترفضه إسرائيل.

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