  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: فشل وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب يقوض الحل السياسي للصراع

الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: فشل وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب يقوض الحل السياسي للصراع



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وكان آخرها الاقتحام الهمجي لمدينة نابلس بحجة تسهيل اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف في المنطقة الشرقية في نابلس.

وحذرت من خطورة التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعاً منظماً، وتتبع أساليب عدوانية أكثر عنفاً، عبر تكرار عمليات إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإشعال المزيد من الحرائق، بشكل بات يهدد تفجير ساحة الصراع.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية المباشرة عن وجود تلك المليشيات وإرهابها وجرائمها، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام وإدراك خطورة تلك المليشيات وممارسة أوسع ضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها، ووضعها على قوائم الإرهاب وملاحقتها قانونياً.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

داعية سعودي معروف يتحدث لقناة "إسرائيلية" عن شروط التطبيع (فيديو)

جنرال إسرائيلي: نحن محاصرون بحلقة خانقة أخطر من النووي

بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت

شجار بسبب "سيلفي" مع ميسي وزوجته في مطعم بميامي (فيديو)

مصر: اسثناء الطلبة الفلسطينيين من زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية

باحثان إسرائيليان: واشنطن تدفع "إسرائيل" لعزلة خطيرة.. وهذا هو المستفيد..

هل الدولار في طريقه إلى 4 شيكل؟

الأخبار الرئيسية

محدث .. الامن يعتقل 5 مطلوبين تحصنوا داخل منزل في مسافر بني نعيم

الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

هآرتس : الاحتلال يبدأ بشرعنة وتوسيع بؤر استيطانية بالضفة

04103717358388602033877035530331

الاحتلال يشن عدوانا على مخيم بلاطة ويفجر منزلا ومقر فتح

photo_2023-08-15_20-24-51

إصابات إثر اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية في نابلس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية