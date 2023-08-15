فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
- ثورة الذكاء الاصطناعي والأمن القومي الإسرائيلي
- الجيش يزعم تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة في نابلس
* "يديعوت أحرنوت":
- هرتسوغ يجتمع سرًا بالطيارين وجنود الاحتياط بسبب أزمة الجيش المتصاعدة
- نتنياهو يؤكد دعمه لرئيس الأركان
- بعد انتظار طويل.. لبنان يعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز
- أعضاء لجنة في الكنيست سيطالبون بالحصول على بيانات دقيقة عن كفاءة الجيش
- نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام
- بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت
- "إسرائيل" "تسجل تراجعا في التضخم"
* "معاريف":
- رئيس باراغواي الجديد يعد إسرائيل بإعادة سفارة بلاده إلى القدس
- وزراء يتوقعون لجنة تحقيق بشأن تضرر كفاءات الجيش الإسرائيلي
- مسؤول أمني إسرائيلي يعلق على إطلاق الصواريخ من جنين
- سموتريتش يرصد 700 مليون شيقل لتعزيز الاستيطان بالضفة
- الاحتلال يبدأ بشرعنة بؤر استيطانية بالضفة وتوسيعها