رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- ثورة الذكاء الاصطناعي والأمن القومي الإسرائيلي

- الجيش يزعم تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة في نابلس

* "يديعوت أحرنوت":

- هرتسوغ يجتمع سرًا بالطيارين وجنود الاحتياط بسبب أزمة الجيش المتصاعدة

- نتنياهو يؤكد دعمه لرئيس الأركان

- بعد انتظار طويل.. لبنان يعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز

- أعضاء لجنة في الكنيست سيطالبون بالحصول على بيانات دقيقة عن كفاءة الجيش

- نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام

- بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت

- "إسرائيل" "تسجل تراجعا في التضخم"

* "معاريف":

- رئيس باراغواي الجديد يعد إسرائيل بإعادة سفارة بلاده إلى القدس

- وزراء يتوقعون لجنة تحقيق بشأن تضرر كفاءات الجيش الإسرائيلي

- مسؤول أمني إسرائيلي يعلق على إطلاق الصواريخ من جنين

- سموتريتش يرصد 700 مليون شيقل لتعزيز الاستيطان بالضفة

- الاحتلال يبدأ بشرعنة بؤر استيطانية بالضفة وتوسيعها