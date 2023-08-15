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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال وتدعو إلى محاسبته

الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال وتدعو إلى محاسبته



رام الله / سما /

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت أمس، الى ارتقاء شهيدين في مخيم عقبة جبر بمدينة اريحا.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن جرائم الاحتلال امتداد لحرب مفتوحة وإرهاب منظم ترتكبه اسرائيل، قوة الاحتلال، في جميع انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني.

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير الفعلية لوضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#منظمة التعاون الإسلامي #الاحتلال

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