"حماس": الخطوات الاستيطانية الجديدة تحدٍ صارخ للقانون الدولي

غزة/ سما /

اعتبرت حركة "حماس"، الأربعاء، مواصلة حكومة الاحتلال المتطرفة لنشاطاتها الاستيطانية التوسّعية على أرض فلسطين، والتي كان آخرها تخصيص وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لمبلغ 700 مليون شيكل"لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ودعم ما يسمى "البؤر الاستيطانية" العشوائية، والإقرار بتوسيع بؤرتين استيطانيتين جنوب الخليل تمهيداً "لشرعنتهما"؛ هو جزء من الحرب المفتوحة على شعبنا ووجوده على أرضه، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي.

وقالت "حماس" في بيان لها، إن ذلك يستدعي تدخلاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة.



وأكدت "حماس" على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على هذه الأرض، أرض الآباء والأجداد، وسنقاوم الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل، ولن يكون لهم مقام أو شرعية على أرضنا مهما بلغت التضحيات وطال الزمن. كما قالت.