هل الدولار في طريقه إلى 4 شيكل؟

رام الله / سما /

اخترق الدولار حاجزاً جديداً أمام الشيكل وتداول عند مستوى قياسي لم يشهده منذ آذار 2020 - 3.77 شيكل .

وأغلق المؤشر في بورصة تل ابيب عند 3.77 شيكل ، لكنه لا يزال أعلى معدل تم تسجيله في الأزمة الحالية ، المتعلقة بالتغييرات في النظام القضائي. هذا الأسبوع نشرت وكالة فيتش الدولية تحديثًا بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل ، والذي ظل دون تغيير عند مستوى A + ولكن المستثمرين لم يقتنعوا واستمر انخفاض الشيكل حسب تعبير موقع جلبوس الاقتصادي.

يرجع انخفاض قيمة الشيكل الى عدة عوامل، بعضها خارجي وبعضها داخلي . فقد ارتفعت العملة الأمريكية في الأيام الأخيرة مقابل سلة العملات. على سبيل المثال ، وصل الين الياباني إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار هذا الأسبوع وتم تداوله بنسبة 145 ين مقابل الدولار.

المتوقع في الأسواق أن العملة الأمريكية سوف تضعف بعد التقييم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يستمر في رفع أسعار الفائدة. مع ذلك ، تدرك الأسواق أن سعر الفائدة لن يرتفع ، ولكن من المحتمل أن يظل عند مستواه المرتفع ، وفقًا لإشارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك ، بلغت عائدات السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة مستوى قياسي مرتفع لأكثر من عقد من الزمان تسببت هذه أيضًا في ارتفاع الدولار مقابل عملات العالم.

وعلى الرغم من ارتفاع الدولار مقارنة بالعملات الأخرى ، إلا أن الأحداث التي تجري داخل إسرائيل لها تأثير كبير على قوته مقارنة بالشيكل. يقول مسؤول كبير في السوق المالية الاسرائيلية: "الأمر لا يتعلق فقط بما يحدث في العالم. يمكنك أن ترى ضعف الشيكل أمام عدة عملات".

ووفقا له ، بسبب أشهر الصيف ، فإن دورات التداول في السوق منخفضة والعرض ضئيل في السوق حول الشيكل تؤثر بشكل أكبر على سعر الصرف الأجنبي. ويقدر مراقبون اقتصاديون أن السبب في ذلك هو الخوف من الإجراءات الحكومية في اسرائيل.

منذ بداية الشهر ، تعزز الدولار مقابل الشيكل بنحو 3٪ ، وهو رقم يشير إلى تقلب حاد. فبالإضافة إلى الوضع الداخلي في إسرائيل ، يعتمد السوق هذه المرة أيضًا على التطورات في العالم.

يمكن ملاحظة أن ارتفاع الطلب على الدولار يتجلى بشكل رئيسي بين الهيئات المؤسسية. يشير مودي شافرير ، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم ، في تقريره إلى أن "الهيئات المؤسسية اشترت 800 مليون دولار في يونيو وحده. وزاد نطاق التعرض للعملات الأجنبية في المحافظ الاستثمارية للهيئات المؤسسية إلى حوالي 22٪ من محفظة كاملة ".

لكن الاتجاه الأخير لا يمكن أن يُعزى إلى المؤسسات فقط. فإن المشهد يظهر قلقاً كبيراً في الأسواق حيال الوضع في إسرائيل ، ويؤكد الاقتصاديون في السوق المحلي أن الظروف العالمية ايضا تؤثر على الشيكل .

تعتبر عتبة 3.75 شيكل خط مقاومة في نظر العديد من المتداولين. على سبيل المثال ، في يونيو وصل سعر الدولار إلى هذه النقطة وتوقف عند هذا الحد. إذا بدا أن التداول مستمر عند المستويات الحالية ، فمن المتوقع أن يلامس الدولار 3.86 شيكل ، كما تم تسجيله لفترة وجيزة خلال أزمة كورونا. وإذا استمر الوضع الحالي ، فقد نرى الدولار يواصل الارتفاع نحو مستويات اعلى".

ويقول التقرير انه بسبب الغموض الذي يكتنف الإصلاح القانوني في اسرائيل ، لا يمكن استبعاد ارتفاع الدولار إلى مستويات 4 شواقل".

ويضيف التقرير أنه يجب ألا ننسى أن بنك إسرائيل موجود أيضًا في الصورة."بمجرد أن يرى المسؤولون التنفيذيون في البنك أن الوضع في السوق يزداد سوءًا ، قد ترفع اللجنة النقدية مستويات الفائدة في السوق ، وبالتالي تقوية الشيكل".