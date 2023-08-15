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هآرتس : الاحتلال يبدأ بشرعنة وتوسيع بؤر استيطانية بالضفة

الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : الاحتلال يبدأ بشرعنة وتوسيع بؤر استيطانية بالضفة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، أنه سيتم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين عشهئيل أو المسماة "أساهيل"، وبؤرة "أبيجيل" والمقامتان على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية أقرت في فبراير/ شباط الماضي، قرارًا بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة.

وستزيد مساحة بؤرة عشهيئيل أو "أساهيل" 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة.

ومساحة البناء حاليًا في بؤرة "أساهيل"، تبلغ حاليًا 55 دونمًا، وبعد القرار الجديد سيتم زيادة نطاقها لتصبح 880 دونمًا، بينما تبلغ مساحة "أبيجيل" 75 دونمًا، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونمًا.

وهاتان البؤرتان أولى البؤر العشر التي تم الإعلان عن شرعنتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي لشرعنة باقي البؤر، كما تذكر الصحيفة العبرية.

وأشارت إلى أن بعض المباني التي توصف أنها "غير قانونية" وبنيت على أراضٍ إما فلسطينية خاصة أو منطقة النار 918، ستبقى كما هي، ولن يتم هدمها أو نقلها بعد شرعنة البؤرةـ، كما سيتم تضمين مزرعة ليست في الخطة الأصلية وليست مرتبطة بالبؤرة، لتصبح ضمنها.

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