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قوات الامن تحاصر مطلوبين للعدالة شرق الخليل

الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الامن تحاصر مطلوبين للعدالة شرق الخليل



رام الله / سما /

 قالت مصادر امنية في الخليل، ان قوة من الامن الفلسطيني تحاصر منزلا، تحصن بداخله مجموعة من المطلوبين والخارجين على القانون، في برية مسافر بني نعيم شرق الخليل.

واضاف المصدر، بأن المطلوبين قد اطلقوا النار على القوة الامنية والتي ردت على مصدر اطلاق النار، دون وقوع اصابات حتى اللحظة.

واردف بالقول :" المطلوبين تم الطلب منهم بالخروج من المنزل الذي تحصنوا بداخله، وتسليم انفسهم مع اسلحتهم، لكنهم اطلقوا النار على قوى الامن".

واشار الى المطلوبين ولم يحدد عددهم متهمين بجرائم قتل واطلاق نار على مواطنين وممتلكات خاصة.

يشار الى ان العملية والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجرا، مستمرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

يتبع...

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