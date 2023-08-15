شباب السموع يعلن الانسحاب من دوري المحترفين

رام الله / سما /

أعلن نادي شباب السموع، عن حل الفريق الأول والانسحاب من دوري المحترفين الفلسطيني، في سابقة هي الأولى منذ ظهور المسابقة.

وكان من المفترض أن يفتتح نادي شباب السموع الدوري بلقاء مؤسسة البيرة يوم السبت المقبل.

وأصدر السموع بيانا رسميا، تم توجيهه للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتم من خلاله إعلان النادي حل الفريق الأول، والاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة دوري المحترفين للموسم الكروي 20232024، وذلك لعديد الأسباب.

وكشف النادي في بيانه أنه فقد الأمل في فرصة دخول الموسم الكروي الجديد بصورة اعتيادية، ولأسباب عدة قاهرة، اتخذ قراره.

وذكر البيان أنه من أبرز أسباب إعلان الانسحاب، استقالة الهيئة الإدارية، التي رافقها عزوف الهيئة العامة عن الحضور والمشاركة في انتخاب مجلس إدارة جديد، وكذلك عزوف أغلب الداعمين من رجال أعمال، واعتذارهم عن عدم تقديم أي دعم مادي، ورفض أغلبية أعضاء بلدية السموع تقديم الدعم المعتاد.