  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من القدس

الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، 5 مواطنين بعد اقتحام عدد من أحياء محافظة القدس.

وأفادت مصادر محلية باقتحام مخيم شعفاط واعتقال حارس المسجد الأقصى عدي أبو السعد، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا وفرضت عليه شروطا لتحركاته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي محمد عصام ادكيدك، وعمر صقر، بعد اقتحام منزليهما في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، واعتقلت أحمد عياد بعد اقتحام بلدة أبو ديس شرق القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وداهمت منزل المواطن محمد خليل حمدان واعتقلته بعد تفتيش منزله.

#القدس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الشيكل عند أدنى مستوى منذ 2019 و الدولار يحلق عاليا

داعية سعودي معروف يتحدث لقناة "إسرائيلية" عن شروط التطبيع (فيديو)

جنرال إسرائيلي: نحن محاصرون بحلقة خانقة أخطر من النووي

بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت

شجار بسبب "سيلفي" مع ميسي وزوجته في مطعم بميامي (فيديو)

مصر: اسثناء الطلبة الفلسطينيين من زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية

باحثان إسرائيليان: واشنطن تدفع "إسرائيل" لعزلة خطيرة.. وهذا هو المستفيد..

الأخبار الرئيسية

04103717358388602033877035530331

الاحتلال يشن عدوانا على مخيم بلاطة ويفجر منزلا ومقر فتح

photo_2023-08-15_20-24-51

إصابات إثر اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية في نابلس (فيديو)

OGOkD

مسؤول أمني إسرائيلي يعلق على إطلاق الصواريخ من جنين

בצלאל-סמוטריץ

سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة

photo_2023-08-15_18-14-28

بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية