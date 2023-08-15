ماجواير يرفض رمي المنديل في مانشستر يونايتد

يتمسك المُدافع الإنجليزي هاري ماجواير بالبقاء في مانشستر يونايتد رغم الصعوبات التي يُواجهها مع الفريق.

وكان المُدرب الهولندي إيريك تين هاج قد قرر تجريد ماجواير من شارة القيادة، وهو التصرف الذي انتظر الجميع أن يُدون كلمة الختام في مسيرته مع الشياطين الحُمر.

وأكد الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو على انهيار عملية انتقال ماجواير لنادي ويست هام.

ونقل رومانو تصريحاً لمصادر مُقربة من ماجواير، قالت :”هاري يحترم ويست هام، ولكن لم يكن هُناك أبداً أي اتفاق على البنود الشخصية”.

وتابعت المصادر :”هاري يبقى مُلتزماً مع مانشستر يونايتد، هو يُحب النادي ويؤمن أنه سيحصل على كثيرٍ من الفرص من أجل اللعب”.

ويبلغ ماجواير من العُمر 30 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد في يونيو 2025.

وكان اللاعب المُخضرم قد انضم للشياطين الحُمر في 2019 قادماً من ليستر سيتي، ومنذ ذلك الحين لعب في 175 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 5 أهداف.