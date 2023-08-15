جوارديولا يعلن مدة غياب دي بروين الصادمة!

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن مدة غياب البلجيكي كيفين دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي.

وكان دي بروين قد تعرض للإصابة خلال مباراة بيرنلي، مساء الجمعة، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2023-2024، ولم يستطع إكمال المباراة.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن "إصابة دي بروين قوية وسيغيب لمدة تتراوح ما بين 3-4 أشهر".​

وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي، في تصريحات صحفية: "كيفين سيغيب لبضعة أشهر، وسوف نقرر ما كان سيخضع لجراحة أم لا في الأيام المقبلة مع الطاقم الطبي".

وأضاف بيب: "مدة الغياب ستكون من ثلاثة إلى أربعة أشهر".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد افتتح الموسم بالفوز على بيرنلي الصاعد حديثا للمسابقة بنتيجة 3-0، علما بأن المدير الفني لفريق بيرنلي هو قائد السيتي السابق البلجيكي فينسينت كومباني.