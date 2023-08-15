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جواو فيليكس يضغط على برشلونة لتحقيق حلمه

الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جواو فيليكس يضغط على برشلونة لتحقيق حلمه



وكالات / سما /

يُسابق النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، الزمن من أجل تحقيق حلمه بالانضمام لنادي برشلونة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان فيليكس قد عبر صراحةً عن رغبته في تمثيل ألوان برشلونة، مؤكداً في تصريحاتٍ صحفية مُثيرة على أنه يحلم باللعب للكبير الكتالوني منذ نعومة أظفاره.

وأشار تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن جواو فيليكس أعلن بصورةٍ واضحة أنه إذا غادر أتلتيكو مدريد فإن ذلك سيكون فقط لتمثيل ألوان برشلونة.

وشددت الصحيفة الكتالونية على أن فيليكس أبدى في هذا الصدد استعداده لتحمل مُخاطرة الانتظار حتى اليوم الأخير من الميركاتو إذا اقتضت الضرورة.

ولفت التقرير إلى أن نية اللاعب البرتغالي تم إبلاغها لإدارة نادي برشلونة، وعلى الرغم من صعوبة الموقف بالنظر للوضع المالي للنادي الكتالوني فإن الأمور ستبقى مفتوحة حتى نهاية سوق الانتقالات.

وكان رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، قد عبر عن تقدير النادي لتصريحات فيليكس التي غازل فيها جمهور البلوجرانا، وأشار يوستي إلى أن الأمور ستبقى مفتوحة حتى النهاية.

ويبلغ جواو فيليكس من العُمر 23 سنة، ويُجيد اللعب في مراكز الهجوم المُختلفة، وينتهي تعاقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2027.

#جواو فيليكس #برشلونة #أتلتيكو مدريد

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